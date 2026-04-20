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Klares Signal an Putin

Nach direkten Drohungen: Diplomatenbeben in Berlin

Außenpolitik
20.04.2026 16:49
Einschüchterungsversuch gescheitert? Deutschland bestellt Russlands Botschafter Netschajew ein.
Einschüchterungsversuch gescheitert? Deutschland bestellt Russlands Botschafter Netschajew ein.(Bild: Klemens Groh)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In Berlin fliegen die diplomatischen Fetzen: Das deutsche Auswärtige Amt hat den russischen Botschafter Sergej Netschajew zu einer dringlichen Aussprache einbestellt. Der Grund für den diplomatischen Eklat sind „direkte Drohungen Russlands gegen Ziele in Deutschland“. Während der Ton zwischen Berlin und Moskau ohnehin seit Langem unter dem Gefrierpunkt liegt, erreicht die Konfrontation nun eine neue Eskalationsstufe, die weit über bloße rhetorische Scharmützel hinausgeht.

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Das deutsche Außenamt machte die Einbestellung über den Kurznachrichtendienst X (vormals Twitter) öffentlich und fand dabei deutliche Worte. Die russischen Provokationen seien ein gezielter Versuch, die deutsche Unterstützung für die Ukraine zu untergraben und die europäische Geschlossenheit auf die Probe zu stellen.

„Wir lassen uns nicht einschüchtern“
„Unsere Antwort ist klar: Wir lassen uns nicht einschüchtern. Solche Drohungen und alle Arten von Spionageaktivitäten in Deutschland sind vollkommen inakzeptabel“, so das offizielle Statement aus Berlin.

Fokus auf Sicherheit und Spionage
Ein Sprecher des Außenministeriums betonte, dass Russland mit seinem Vorgehen „ganz konkret“ die Sicherheit der Bundesrepublik bedrohe. Neben den aktuellen Drohungen stünden vor allem Spionageaktivitäten im Fokus der Kritik. Ziel Moskaus sei es laut offizieller Einschätzung, die Gesellschaft zu spalten und das Vertrauen der Bürger in die staatlichen Institutionen nachhaltig zu erschüttern.

Wiederholungstäter Netschajew
Für Botschafter Sergej Netschajew ist der Weg ins Auswärtige Amt bereits bekanntes Terrain. Er musste erst im Dezember 2025 zur Rechtfertigung antreten. Damals standen ein schwerer russischer Cyberangriff sowie großangelegte Desinformationskampagnen im Rahmen des deutschen Bundestagswahlkampfs im Zentrum der Vorwürfe.

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Die neuerliche Einbestellung unterstreicht die massiven Spannungen unter der aktuellen deutschen Führung, die trotz der Drohungen an ihrem Kurs gegenüber Moskau festhalten will.

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