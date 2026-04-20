Nach direkten Drohungen: Diplomatenbeben in Berlin

In Berlin fliegen die diplomatischen Fetzen: Das deutsche Auswärtige Amt hat den russischen Botschafter Sergej Netschajew zu einer dringlichen Aussprache einbestellt. Der Grund für den diplomatischen Eklat sind „direkte Drohungen Russlands gegen Ziele in Deutschland“. Während der Ton zwischen Berlin und Moskau ohnehin seit Langem unter dem Gefrierpunkt liegt, erreicht die Konfrontation nun eine neue Eskalationsstufe, die weit über bloße rhetorische Scharmützel hinausgeht.