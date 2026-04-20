Kinder fanden beim Spielen Pistole und Schlagring

Ihren Augen nicht trauen konnte eine Gruppe Burschen und Mädchen in Weigelsdorf im Bezirk Baden (NÖ): Sie fanden beim Spielen unmittelbar neben einem Spielplatz offenbar entsorgte Waffen. Die Polizei ermittelt.
Bereits am Donnerstag machten die zwischen zehn und zwölf Jahren alten Kinder den erschreckenden Fund in Weigelsdorf im Bezirk Baden. Nur unweit von Hängeschaukel, Rutsche und Co. entdeckten die Burschen und Mädchen direkt bei der Friedhofsmauer und neben einer Süßigkeitenverpackung einen Elektroschocker, einen Schlagring und eine Faustfeuerwaffe mit angestecktem Magazin.
„Nichts anfassen!“
Sofort verständigten die verängstigten Kinder ihre Eltern. „Wir haben ihnen gesagt, dass sie nichts anfassen sollen und haben sofort die Polizei verständigt“, berichtet ein Vater. Eine Mutter brachte die Gegenstände zur Polizeiinspektion Ebreichsdorf.
Die Ermittlungen laufen
Bei der Exekutive laufen nun die Ermittlungen auf Hochtouren. Noch ist unklar, woher die Waffen stammen und wie sie dort gelandet sind. Bei der Pistole soll es sich aber ersten Erkenntnissen um eine Schreckschusspistole handeln.
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