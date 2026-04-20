Kinder fanden beim Spielen Pistole und Schlagring

Bereits am Donnerstag machten die zwischen zehn und zwölf Jahren alten Kinder den erschreckenden Fund in Weigelsdorf im Bezirk Baden. Nur unweit von Hängeschaukel, Rutsche und Co. entdeckten die Burschen und Mädchen direkt bei der Friedhofsmauer und neben einer Süßigkeitenverpackung einen Elektroschocker, einen Schlagring und eine Faustfeuerwaffe mit angestecktem Magazin.