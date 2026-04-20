„Bergretter“-Crew nutzt Gletscher als Drehkulisse

Die beliebte ZDF-Serie „Die Bergretter“ gastiert für Winteraufnahmen im Kaunertal. Das Team zählt schon seit mehr als zehn Jahren zu den Stammgästen. Unterstützung erhält es bei den Dreharbeiten von den echten Bergrettern.
Weite Flächen, tief verschneite Hänge und klare Lichtverhältnisse. Diese traumhaften Bedingungen am Kaunertaler Gletscher locken nicht nur Skisportbegeisterte an, sondern auch die Crew der beliebten ZDF-Serie „Die Bergretter“. Sie zählt schon zu den Stammgästen in dieser Region. Denn seit mittlerweile mehr als zehn Jahren dient der Gletscher als fixer Winterdrehort.
Hauptdarsteller wie Sebastian Ströbel und Luise Bähr erklimmen eisiges Terrain, seilen sich in Gletscherspalten ab und setzen die alpine Winterwelt eindrucksvoll in Szene.
Echte Bergretter und Co. unterstützen mit Wissen
Die Crew wird von erfahrenen, echten Bergrettern und anderen Fachkräften unterstützt. Mit ihrem Expertenwissen tragen sie zu einem reibungslosen Ablauf der Dreharbeiten bei. Bergführer Simon Möst beispielsweise wirkt schon seit mehreren Jahren am Film-Set unterstützend mit.
Die Gründe, warum die Crew alljährlich zum Kaunertaler Gletscher anreist, liegen auf der Hand: Er ermöglicht hochalpine Aufnahmen bis auf über 3000 Meter Seehöhe, die dank der Gletscherstraße effizient und sicher erreichbar sind. Das ist für den Transport der Crew und der Technik ein entscheidender Vorteil.
Der Kaunertaler Gletscher steht auch bei anderen Filmteams sehr hoch im Kurs. Die atemberaubende Landschaft wurde schon für „Triple X“ mit Vin Diesel oder das Bollywood-Epos „Tiger Zinda Hai“ als Kulisse genutzt. Heimische Filme wie zum Beispiel „Die Totenfrau 2“, „Bergkristall“ oder „Yoko“ setzten ebenfalls auf die Landschaft.
Für Werbeaufnahmen ist Region auch sehr beliebt
Abseits von Filmen und Serien lockt die Region auch Werbeproduktionen an. Automobil- und Outdoor-Marken schätzen die Kombination aus imposantem Hochgebirge und unberührter Natur immer wieder. Und erst im vergangenen Jahr nutzte eine der weltweit führenden internationalen Kaffeemarken die Region als Drehort für eine groß angelegte Kampagne.
Wie berichtet, wurden im Vorjahr weltweit 239 Millionen Menschen durch Kinofilme sowie Produktionen für TV und Streaminganbieter „made in Tirol“ erreicht. Mehr als 1000 Drehtage gingen laut Cine Tirol hierzulande über die Bühne.
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