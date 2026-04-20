„Bergretter“-Crew nutzt Gletscher als Drehkulisse

Für Werbeaufnahmen ist Region auch sehr beliebt

Abseits von Filmen und Serien lockt die Region auch Werbeproduktionen an. Automobil- und Outdoor-Marken schätzen die Kombination aus imposantem Hochgebirge und unberührter Natur immer wieder. Und erst im vergangenen Jahr nutzte eine der weltweit führenden internationalen Kaffeemarken die Region als Drehort für eine groß angelegte Kampagne.