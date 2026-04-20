Fußball-Legende übernimmt Rumäniens Nationalteam

„Karpaten-Maradona“

Als erste Aufgaben warten auf ihn, der während seiner Spielerzeit als „Karpaten-Maradona“ bezeichnet wurde, im Juni zwei Testspiele gegen Georgien und Wales. Hagi ist gemeinsam mit Adrian Mutu rumänischer Top-Torschütze (jeweils 35 Treffer). In seiner Trainer-Laufbahn war er außerhalb von Rumänien zweimal Coach von Galatasaray Istanbul, zudem für kurze Zeit auch bei Bursaspor im Amt. Seine jüngsten Trainerstationen waren jene bei den rumänischen Vereinen Viitorul Constanta (2014 – 2020) und Farul Constanta (2021 – 2025).