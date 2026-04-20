Warum die Römer Vorrang vor Militärfliegern haben

Nach technischen Pannen ist die altersschwache Hercules wieder in der Luft. Zuletzt machte die Maschine Schlagzeilen, als die geplanten Evakuierungsflüge aus Dubai ausgefallen waren. Mitte 2028 sollen dann die neuen Flugzeuge in Hörsching landen, zuvor sind dort aber noch Archäologen am Werk.