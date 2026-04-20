Drohne sprüht Öl auf Kormoran-Nester am Bodensee

Schwan und Möwe nicht gestresst

In diesem Jahr ist in allen Kormoran-Kolonien am Bodensee ein sehr später Brutbeginn zu beobachten, sodass nicht in allen scheinbar besetzten und angeflogenen Nestern bereits Eier vorzufinden waren. Die Kormorane verließen erst bei geringer Distanz der Drohne das Nest. Andere anwesende Vogelarten, wie zum Beispiel Höckerschwan und Mittelmeermöwe, wirkten durch den Drohnenflug kaum beunruhigt. Die Kormorane kehrten unmittelbar nach Ende des Fluges wieder in ihre Nester zurück.