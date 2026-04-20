Drohne sprüht Öl auf Kormoran-Nester am Bodensee

Damit sich die Kormorane nicht zur Plage entwickeln, geht die Bodensee-Region neue Wege. Erstmals wurden Eier in Kormoran-Nestern am Seeufer mit Öl besprüht – das Projekt soll die Kormoran-Population dezimieren und so den Fischbestand im Bodensee sichern.
Um der wachsenden Kormoran-Population Herr zu werden, startete am 8. März in Baden-Württenberg eine Drohne zu einem Testflug, den sie erfolgreich absolvierte. Der Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz im süddeutschen Bundesland, Peter Hauk, zeigte sich zufrieden: „Der Flug am Bodensee war ein voller Erfolg. Damit wurde ein weiterer wichtiger Schritt im laufenden Interreg-Projekt zur Verbesserung des Fischartenschutzes gemacht.“
Druck auf gefährdete Fischarten soll gesenkt werden
Kormoran-Eier, die sich in Nestern hoch oben in den Baumkronen befinden, wurden erstmals mittels von Drohnentechnologie mit Öl benetzt. Diese Behandlung soll die weitere Entwicklung der Eier unterbinden und so den Bruterfolg des Kormorans am Bodensee eindämmen. In der Folge soll der Fraßdruck auf gefährdete Fischarten durch weniger Kormorane gesenkt werden.
Der Testflug erfolgte an einer Kormoran-Kolonie im Untersee im Naturschutzgebiet Halbinsel Mettnau. Die Drohne mit einem Gesamtdurchmesser von mehr als zwei Metern und einem rund fünf Meter langen Karbon-Auslegearm konnte problemlos von einer Plattform auf einem Schiff gestartet und in die Kormoran-Kolonie geflogen werden. Das Besprühen einzelner Nester gelang mit dem Auslegearm gut. Insgesamt wurden vier Nester auf unterschiedlichen Bäumen in rund 15 Minuten Flugzeit behandelt.
Schwan und Möwe nicht gestresst
In diesem Jahr ist in allen Kormoran-Kolonien am Bodensee ein sehr später Brutbeginn zu beobachten, sodass nicht in allen scheinbar besetzten und angeflogenen Nestern bereits Eier vorzufinden waren. Die Kormorane verließen erst bei geringer Distanz der Drohne das Nest. Andere anwesende Vogelarten, wie zum Beispiel Höckerschwan und Mittelmeermöwe, wirkten durch den Drohnenflug kaum beunruhigt. Die Kormorane kehrten unmittelbar nach Ende des Fluges wieder in ihre Nester zurück.
Ob es weitere Drohnenflüge zu Kormoran-Nestern geben wird, soll in den kommenden Wochen mit Experten besprochen werden.
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