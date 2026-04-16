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Laut Prognose:

Humanoide Roboter erobern zunehmend die Fabriken

Elektronik
16.04.2026 07:48
Der Figure 02 ist laut Hersteller der weltweit fortschrittlichste, humanoide Roboter, der ...
Der Figure 02 ist laut Hersteller der weltweit fortschrittlichste, humanoide Roboter, der aktuell auf dem Markt erhältlich ist.(Bild: BMW)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Humanoide Roboter werden einer Prognose zufolge binnen weniger Jahre Fabriken in großer Zahl bevölkern. Langfristig könnte der weltweite Robotikmarkt ein Volumen von bis zu vier Billionen Dollar (rund 3,4 Billionen Euro) erreichen, so eine am Mittwoch veröffentlichte Studie. Damit würde er das Niveau der Automobilbranche erreichen.

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„Die entscheidende Frage ist nicht, ob humanoide Roboter kommen, sondern wie schnell“, sagte Thomas Kirschstein, Partner der Unternehmensberatung Roland Berger, von der die Studie „Humanoid Robots 2026“ stammt.

Den Experten zufolge können autonom agierende und KI-gesteuerte Roboter dabei helfen, arbeits- und damit kostenintensive Arbeiten zurück nach Europa zu verlagern. Durch Verbesserungen bei Hard- und Software würden die Betriebskosten voraussichtlich auf zwei Dollar je Stunde sinken. Zudem milderten diese Maschinen den Fachkräftemangel ab.

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„Europa hat die technologischen Fähigkeiten, in Zukunft von humanoiden Robotern zu profitieren“, betonte Kirschstein. Hierzu müsse aber entschlossen in das heimische Ökosystem investiert werden, um nicht wie bei anderen Technologien den Anschluss an die USA oder China zu verlieren. Aktuell beschäftigten sich mehr als 20 europäische Firmen mit sogenannter physischer Künstlicher Intelligenz.

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