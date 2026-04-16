Humanoide Roboter erobern zunehmend die Fabriken

„Europa hat die technologischen Fähigkeiten, in Zukunft von humanoiden Robotern zu profitieren“, betonte Kirschstein. Hierzu müsse aber entschlossen in das heimische Ökosystem investiert werden, um nicht wie bei anderen Technologien den Anschluss an die USA oder China zu verlieren. Aktuell beschäftigten sich mehr als 20 europäische Firmen mit sogenannter physischer Künstlicher Intelligenz.