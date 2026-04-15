Wie der Iran zu einem Spionagesatelliten kam

Teil der Vereinbarung sei auch der Zugang zu kommerziellen Bodenstationen des in Peking ansässigen Anbieters Emposat gewesen, berichtete die Zeitung weiter. Das Unternehmen betreibe ein Netzwerk, das sich über Asien, Lateinamerika und andere Regionen erstrecke. Stellungnahmen der USA und Chinas lagen zunächst nicht vor. Auch Earth Eye und Emposat äußerten sich auf Anfragen von Reuters vorerst nicht.