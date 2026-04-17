Blumenoase im Gemeindebau wird jetzt „entsorgt“

Die Hoffnung auf eine gütliche Einigung ist zerplatzt. Noch im März sprach Wiener Wohnen davon, eine „zufriedenstellende Lösung für alle Seiten“ zu erarbeiten. Nun liegt in Hans Maczejkas Briefkasten in der Moritz-Seeler-Gasse ein Einschreiben mit klarer Ansage: Die am 3. September 2010 erteilte Bewilligung für sein Blumenbeet bei Stiege 72 wird per 31. Mai 2026 widerrufen. Am 1. Juni um 9 Uhr steht die Übernahme durch Wiener Wohnen vor Ort an. Für den 86-Jährigen bricht eine Welt zusammen.