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Nach 16 Jahren Arbeit

Blumenoase im Gemeindebau wird jetzt „entsorgt“

Wien
17.04.2026 05:00
16 Jahre kümmerte sich der Wiener Hans Maczejka um die Grünoase. Jetzt hat Wiener Wohnen die ...
16 Jahre kümmerte sich der Wiener Hans Maczejka um die Grünoase. Jetzt hat Wiener Wohnen die Bewilligung entzogen. Ein Lebenswerk droht zu verschwinden.(Bild: Sandra Trauner)
Porträt von Philipp Stewart
Von Philipp Stewart

Seit langer Zeit pflegt Hans Maczejka (86) den Innenhof seines Gemeindebaus in Favoriten. Jetzt macht Wiener Wohnen ernst: Mit 1. Juni wird der grüne Daumen in Pension geschickt. Doch der Pensionist will weiterkämpfen.

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Die Hoffnung auf eine gütliche Einigung ist zerplatzt. Noch im März sprach Wiener Wohnen davon, eine „zufriedenstellende Lösung für alle Seiten“ zu erarbeiten. Nun liegt in Hans Maczejkas Briefkasten in der Moritz-Seeler-Gasse ein Einschreiben mit klarer Ansage: Die am 3. September 2010 erteilte Bewilligung für sein Blumenbeet bei Stiege 72 wird per 31. Mai 2026 widerrufen. Am 1. Juni um 9 Uhr steht die Übernahme durch Wiener Wohnen vor Ort an. Für den 86-Jährigen bricht eine Welt zusammen.

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