24 Euro pro Kilo! Spargel am Markt viel teurer

Der teure Spargel schreckt viele Klagenfurter am traditionellen Benediktinermarkt vor einem Kauf ab. Für ein Kilo Premiumqualität vom Kärntner Spargel aus dem Lavanttal muss man 24 Euro hinlegen, das ist ein Aufschlag von zehn Euro gegenüber dem Abholpreis für die Kärntner beim Lavanttaler Produzenten am Hof.