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„Krone“-Kommentar

Ein heiliger Schlagabtausch

Kolumnen
17.04.2026 05:00
Analysiert für die „Krone“: Außenpolitik-Experte Kurt Seinitz
Analysiert für die „Krone“: Außenpolitik-Experte Kurt Seinitz(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
Porträt von Kurt Seinitz
Von Kurt Seinitz
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In der Welt aus den Fugen ist wirklich nichts mehr unmöglich: Der Führer eines bis vor Kurzem bedeutenden Landes, der sich selbst als Jesus der Heiland darstellt, watscht den Papst ab... Und der Heilige Vater lässt sich das nicht gefallen und schießt zurück.

 Landsleute unter sich.

Was hat der Papst verbrochen? Er kritisierte den Krieg wie seine Vorgänger Paul VI. jenen in Vietnam und Johannes Paul II. jenen im Irak.

Kritik kommt bei Trump aber ganz schlecht an, besonders von so einer, wörtlich, „schwachen Person“. Trump achtet nur starke Männer, wie seine Lieblingsdiktatoren in Nordkorea oder Belarus.

Der Wüterich im Weißen Haus teilt aus: „Er versteht nichts und sollte nicht über Krieg sprechen, weil er keine Ahnung hat, was hier vor sich geht.“ Leo XIV., der schon peruanische Guerilleros überlebt hat, lässt sich das nicht zweimal sagen und kontert, er habe keine Angst vor der Trump-Regierung.

Daraufhin holt Trump seine „Bazooka“. Vizepräsident JD Vance eröffnet das Feuer auf den Vatikan: Der Papst solle lieber vorsichtig sein, wenn er über Theologie spricht, donnert jener Mann, der 2019 als ein wiedergeborener Christ zum Katholizismus rechtsextremer Auslegung übergetreten war. Leo XIV. sei also nicht katholisch genug.

Das kommt davon, weil zwei Revolver-Christen versäumt haben, die Bergpredigt zu lesen: Selig sind die Friedfertigen, denn ihnen ist das Himmelreich.

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