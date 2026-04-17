Ein heiliger Schlagabtausch

Der Wüterich im Weißen Haus teilt aus: „Er versteht nichts und sollte nicht über Krieg sprechen, weil er keine Ahnung hat, was hier vor sich geht.“ Leo XIV., der schon peruanische Guerilleros überlebt hat, lässt sich das nicht zweimal sagen und kontert, er habe keine Angst vor der Trump-Regierung.