So unterstützt Moskau den Iran mit Satellitendaten

Zudem überwachen russische Satelliten verstärkt die Straße von Hormuz, in der die iranische Führung eine faktische Blockade für alle „nicht-freundlichen Schiffe“ verhängt hat. Der Sicherheitsinsider bestätigte einen Vorfall auf der Prince Sultan Air Base in Saudi-Arabien, den der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bereits in der vergangenen Woche öffentlich gemacht hatte. Ein russischer Satellit habe die Basis fotografiert, bevor der Iran die Anlage am 27. März angegriffen und dabei ein modernes US-Aufklärungsflugzeug vom Typ E-3 Sentry AWACS getroffen habe, sagte er. Am Folgetag habe ein weiterer Satellit aus Russland die Schäden begutachtet.