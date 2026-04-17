Thomas Stelzer hebt neues Magazin aus der Taufe

Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer hob das „Krone“-Reisezeit-Magazin aus der Taufe und erzählte im Gespräch mit ADABEI gleich, was seine liebsten Ecken im Bundesland sind, wobei ihm der Magen flau wird und ob er lieber Linzer Torte oder Zaunerstollen isst . . .
Wenn das kein Grund war, um zumindest ein bisserl zu feierndachte sich wohl auch Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer, als er am Donnerstag der „Krone“ in der Wiener Muthgasse einen Besuch abstattete. Der Grund, warum er dort vom geschäftsführenden „Krone“-Chefredakteur und „Steirerkrone“-Chef Klaus Herrmann und „Krone“-Geschäftsführer Gerhard Valeskini willkommen geheißen wurde, lag aber auch irgendwie auf der Hand: Per sofort im Handel ist nämlich das neue „Krone“-Reisezeit-Magazin.
Das widmet sich dieses Mal großflächig und in einer eigenen Oberösterreich-Ausgabe den Schönheiten des Landes, seinen Menschen, der Touristik und der Kultur. Da fiel es Stelzer freilich auch nicht allzu schwer, selbst in Schwärmen zu kommen. „Das Tolle ist, dass die Wege sehr kurz sind zwischen Spitzengastronomie, der Berg- oder Seenlandschaft und der Kultur“, erzählte er danach bei einer gemütlichen Plauderei mit ADABEI.
Auch konnten wir ihm entlocken, dass er nicht nur gerne an den Seen ist, sondern auch bergwandern geht. „Ja, aber nicht extrem bergsteigen, denn da habe ich doch etwas Höhenangst, muss ich ehrlich zugeben.“ Einen dennoch ausgiebigeren Blick warf er dann letztlich ins „Krone“-Reisezeit-Magazin doch auch, als er darin die Klettertipps von seinem Landsmann, dem renommierten Bergführer Franz Bräuer, entdeckte.
PS: Auch zu der Gretchenfrage „Linzer Torte oder Zaunerstollen?“ konnten wir ihm etwas entlocken: „Ich esse fast jeden Tag Linzer Torte. Den Zaunerstollen auch. Bei besonderen Anlässen.“ Na, dann. . .
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.