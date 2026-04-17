Thomas Stelzer hebt neues Magazin aus der Taufe

Das widmet sich dieses Mal großflächig und in einer eigenen Oberösterreich-Ausgabe den Schönheiten des Landes, seinen Menschen, der Touristik und der Kultur. Da fiel es Stelzer freilich auch nicht allzu schwer, selbst in Schwärmen zu kommen. „Das Tolle ist, dass die Wege sehr kurz sind zwischen Spitzengastronomie, der Berg- oder Seenlandschaft und der Kultur“, erzählte er danach bei einer gemütlichen Plauderei mit ADABEI.