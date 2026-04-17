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„Krone“-Reisezeit

Thomas Stelzer hebt neues Magazin aus der Taufe

Adabei Österreich
17.04.2026 05:00
Reisezeit-Magazin Oberösterreich: Der geschäftsführende „Krone“-Chefredakteur Klaus Herrmann, LH ...
Reisezeit-Magazin Oberösterreich: Der geschäftsführende „Krone“-Chefredakteur Klaus Herrmann, LH Thomas Stelzer und „Krone“-Geschäftsführer Gerhard Valeskini (v. li.).(Bild: Martin A. Jöchl)
Porträt von Norman Schenz
Von Norman Schenz

Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer hob das „Krone“-Reisezeit-Magazin aus der Taufe und erzählte im Gespräch mit ADABEI gleich, was seine liebsten Ecken im Bundesland sind, wobei ihm der Magen flau wird und ob er lieber Linzer Torte oder Zaunerstollen isst . . .

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Wenn das kein Grund war, um zumindest ein bisserl zu feierndachte sich wohl auch Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer, als er am Donnerstag der „Krone“ in der Wiener Muthgasse einen Besuch abstattete. Der Grund, warum er dort vom geschäftsführenden „Krone“-Chefredakteur und „Steirerkrone“-Chef Klaus Herrmann und „Krone“-Geschäftsführer Gerhard Valeskini willkommen geheißen wurde, lag aber auch irgendwie auf der Hand: Per sofort im Handel ist nämlich das neue „Krone“-Reisezeit-Magazin.

Das widmet sich dieses Mal großflächig und in einer eigenen Oberösterreich-Ausgabe den Schönheiten des Landes, seinen Menschen, der Touristik und der Kultur. Da fiel es Stelzer freilich auch nicht allzu schwer, selbst in Schwärmen zu kommen. „Das Tolle ist, dass die Wege sehr kurz sind zwischen Spitzengastronomie, der Berg- oder Seenlandschaft und der Kultur“, erzählte er danach bei einer gemütlichen Plauderei mit ADABEI.

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Auch konnten wir ihm entlocken, dass er nicht nur gerne an den Seen ist, sondern auch bergwandern geht. „Ja, aber nicht extrem bergsteigen, denn da habe ich doch etwas Höhenangst, muss ich ehrlich zugeben.“ Einen dennoch ausgiebigeren Blick warf er dann letztlich ins „Krone“-Reisezeit-Magazin doch auch, als er darin die Klettertipps von seinem Landsmann, dem renommierten Bergführer Franz Bräuer, entdeckte.

PS: Auch zu der Gretchenfrage „Linzer Torte oder Zaunerstollen?“ konnten wir ihm etwas entlocken: „Ich esse fast jeden Tag Linzer Torte. Den Zaunerstollen auch. Bei besonderen Anlässen.“ Na, dann. . . 

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