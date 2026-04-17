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Holen Sie sich Tickets für das Galakonzert in Graz

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17.04.2026 04:59
Der weltweit gefeierte Komponist Ēriks Ešenvalds leitet den Abend.
Der weltweit gefeierte Komponist Ēriks Ešenvalds leitet den Abend.(Bild: Peter Adamik)
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Von 13. bis 17. Mai verwandelt sich Graz wieder in ein Meer aus Stimmen. Das Festival „Voices of Spirit“ bringt Chöre aus aller Welt in die Stadt. Mit der „Krone“ bekommen Sie alle Konzertkarten günstiger – und für das Galakonzert am 14. Mai können Sie auch 50x2 Freikarten gewinnen.

Musik auf besondere Weise erlebbar machen, das ist das Ziel des Grazer Chorfestivals „Voices of Spirit“. Und so stehen auch heuer wieder nicht nur Meisterklassen mit renommierten Musikern und viele musikalische Begegnungen auf dem Programm, sondern vor allem auch hochkarätige Konzerte. Als Abonnent der „Krone“ erhalten Sie übrigens auf alle Konzerttickets (ausgenommen General- , Konzert- und Workshop-Pass) eine 20%-Ermäßigung.

Gewinnen Sie Tickets fürs Gala-Konzert
Ein besonderer Höhepunkt ist das Galakonzert „Passion & Resurrection“ am 14. Mai im Grazer Stefaniensaal – und auch dafür verlosen wir Tickets. Der weltweit gefeierte Komponist Ēriks Ešenvalds, Artist in Residence des Festivals, gestaltet gemeinsam mit dem vielfach ausgezeichneten Dirigenten Stephen Layton einen außergewöhnlichen Konzertabend. Auf der Bühne vereinen sich das Vocalforum Graz, der renommierte Slovenian Philharmonic Choir, Sopranistin Mojca Bitenc Križaj sowie die Camerata KONSordino des Johann-Joseph-Fux-Konservatoriums.

Lesen Sie auch:
Der Kammerchor des Johann-Joseph-Fux-Konservatoriums ist mehrfach zu hören. 
Grazer Chorfestival
„Voices of Spirit“: Wenn Sänger die Stadt erobern
13.03.2026

Unter der Leitung erfahrener Dirigenten und mit einem Repertoire, das von klassischer Vokalkunst über Pop und Jazz bis hin zu zeitgenössischen Kompositionen reicht, präsentieren die Chöre ihre gemeinsame Leidenschaft für das Singen. Dieses Konzert steht ganz im Zeichen der Begegnung: Stimmen aus unterschiedlichen Ländern, Städten und musikalischen Traditionen finden hier zusammen. Ein Abend voller Energie, Emotion und Gemeinschaft – der perfekte Auftakt für ein Festival, das die Kraft der Chormusik in all ihren Facetten feiert.

Mitmachen und gewinnen
Das sollten Sie nicht verpassen und genau deshalb verlosen wir für dieses Gala-Konzert 50x2 Sitzplatzkarten. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 26. April, 09:00 Uhr. 

Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Steirer-Letters“ gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier

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