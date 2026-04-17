Holen Sie sich Tickets für das Galakonzert in Graz

Unter der Leitung erfahrener Dirigenten und mit einem Repertoire, das von klassischer Vokalkunst über Pop und Jazz bis hin zu zeitgenössischen Kompositionen reicht, präsentieren die Chöre ihre gemeinsame Leidenschaft für das Singen. Dieses Konzert steht ganz im Zeichen der Begegnung: Stimmen aus unterschiedlichen Ländern, Städten und musikalischen Traditionen finden hier zusammen. Ein Abend voller Energie, Emotion und Gemeinschaft – der perfekte Auftakt für ein Festival, das die Kraft der Chormusik in all ihren Facetten feiert.