Tatverdächtige 14-Jährige wusste, was sie tat …

Ein Geständnis des Grauens

In Verhören war das Mädchen schnell geständig: „Ich hatte Unruhe in mir verspürt, ich wollte sie bekämpfen. Ich wusste, dass mir das nur gelingen würde, wenn ich mich oder wen anderen umbringe. Ich wollte halt Blut sehen, mich wieder einmal richtig spüren.“