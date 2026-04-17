Nächster Putschversuch von Babler bereits abgesagt

Seit dem Bundesparteitag der SPÖ war gerade einmal ein Monat vergangen, da ging das Hauen und Stechen in den roten Reihen bereits wieder von vorn los. Burgenlands mächtiger Landeshauptmann Hans Peter Doskozil attackierte seine Parteigenossin Gesundheitsministerin Korinna Schumann wegen ihres Einspruchs für die Herzchirurgie in burgenländischen Oberwart. Und der mit 81,5 Prozent wiedergewählte Bundesparteichef Andreas Babler wollte sich bei seinem eigenen Landesparteichef und Kritiker Sven Hergovich revanchieren und die beliebte Gesundheits-Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig zu einer Kampfkandidatur gegen Hergovich bewegen.