„Geschlechtskrankheit“ auf Bahnticket irritiert

Ein kurioser Fehler auf der beliebten Buchungsplattform OMIO sorgt derzeit für Stirnrunzeln – und für abgebrochene Reisen, bevor sie überhaupt begonnen haben. Was eigentlich eine harmlose Zeitangabe sein sollte, entwickelte sich für eine Nutzerin aus Wien zum echten Schockmoment. Im Detail: Die im Deutschen sehr geläufige Abkürzung „Std.“ für „Stunden“ wurde offenbar fälschlicherweise ins Englische übersetzt – und zwar als „sexually transmitted disease“, also Geschlechtskrankheit!