„Geschlechtskrankheit“ auf Bahnticket irritiert

Peinlicher Übersetzungsfehler im Netz: Einer jungen Wienerin wurde bei einer Ticket-Buchung für eine Bahnfahrt plötzlich die Information „5 Geschlechtskrankheiten“ angezeigt. Die Online-Plattform bedauert, weist aber jede Schuld von sich.
Ein kurioser Fehler auf der beliebten Buchungsplattform OMIO sorgt derzeit für Stirnrunzeln – und für abgebrochene Reisen, bevor sie überhaupt begonnen haben. Was eigentlich eine harmlose Zeitangabe sein sollte, entwickelte sich für eine Nutzerin aus Wien zum echten Schockmoment. Im Detail: Die im Deutschen sehr geläufige Abkürzung „Std.“ für „Stunden“ wurde offenbar fälschlicherweise ins Englische übersetzt – und zwar als „sexually transmitted disease“, also Geschlechtskrankheit!
Statt einer entspannten Zugverbindung der Deutschen Bahn von Wien nach Nürnberg sah die Beamtin plötzlich Angaben, die eher in eine Arztpraxis als auf eine Reiseplattform gehören.
Buchungsvorgang aus Scham abgebrochen
Kein Wunder, dass sie den Buchungsvorgang sofort abbrach – und ihr Ticket lieber woanders kaufte: „Ich wollte mich mit so einem Ticket nicht vor dem Schaffner rechtfertigen müssen, da wär ich vor lauter Scham im Erdboden versunken“, so die Frau zur „Krone“.
Offenbar liegt die Ursache in automatisierten Übersetzungssystemen, die Abkürzungen nicht korrekt im Kontext erkennen. Auf Nachfrage führte OMIO umfassende Tests durch und kam zu dem Schluss, „dass die Ursache bei externen Übersetzungstools zu liegen scheint“, erklärt eine Sprecherin, „innerhalb unserer Plattform wird die korrekte Bezeichnung angezeigt.“
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