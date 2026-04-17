E-Scooter: Das müssen Sie als Lenker jetzt wissen

Praktisch, einfach auszuborgen bzw. vergleichsweise günstig zu haben: E-Scooter haben zuletzt einen ordentlichen Boom erlebt. Viele waren damit aber auch recht gedankenlos unterwegs, ohne sich groß um Regeln, Fahrbedingungen, Mitmenschen zu kümmern. Und genau das dürfte sich jetzt deutlich ändern.
Vor allem in Österreichs Städten, immer mehr aber auch am Land, sind E-Scooter keine Seltenheit mehr: Nicht nur Essenslieferanten, sondern auch immer mehr Private nutzen diese Gefährte. Aber Achtung, ab 1. Mai gelten verschärfte Vorschriften.
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