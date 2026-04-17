Darum wurde Opfer (27) nicht stationär aufgenommen

Ein 27-jähriger Linzer ging mit einer Schere und einer Spritze auf Polizisten los – wurde in Notwehr von den Beamten getötet. Zwei Stunden zuvor hatte der Neuromed Campus eine Aufnahme abgelehnt.

Von dort heißt es auf „Krone“-Nachfrage: „Wir bedauern als Kepler Universitätsklinikum den Tod des Mannes und sprechen seinen Angehörigen die Anteilnahme aus. Situationen wie diese führen sowohl Exekutivbeamte als auch das Rechts-‑ und Gesundheitswesen an ihre Grenzen.“