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Suizidankündigung

Darum wurde Opfer (27) nicht stationär aufgenommen

Oberösterreich
17.04.2026 05:00
Der 27-Jährige wurde in den Neuromed Campus gebracht.
Der 27-Jährige wurde in den Neuromed Campus gebracht.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Christoph Gantner
Von Christoph Gantner

Warum wurde der offensichtlich bereits nervlich völlig an der Kippe stehende 27-Jährige trotz seiner Suizidankündigung nicht im Neuromed Campus stationär aufgenommen? Die „Krone“ fragte beim Uniklinikum an.

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Ein 27-jähriger Linzer ging mit einer Schere und einer Spritze auf Polizisten los – wurde in Notwehr von den Beamten getötet. Zwei Stunden zuvor hatte der Neuromed Campus eine Aufnahme abgelehnt.

Von dort heißt es auf „Krone“-Nachfrage: „Wir bedauern als Kepler Universitätsklinikum den Tod des Mannes und sprechen seinen Angehörigen die Anteilnahme aus. Situationen wie diese führen sowohl Exekutivbeamte als auch das Rechts-‑ und Gesundheitswesen an ihre Grenzen.“

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