Kranke Fundkatzen bringen Tierheime in arge Nöte

Zu späte Hilfe für blinden Kater

Und heuer sieht es nicht besser aus. So bangte man zuletzt um den jungen Kater „Zuco“, der mit Knochenbrüchen neben der Schnellstraße bei Gföhl im Bezirk Krems entdeckt worden war. „Nach einer komplizierten OP kann er sich wieder seines Lebens freuen“, so Kainz. In einem Garten ausgesetzt wurde indes Jungkater „Lucio“. Er ist blind. „Hätte man ihn eher zu einem Tierarzt gebracht, hätte er beide Augen behalten können“, ist seine Betreuerin Katrin Hofbauer überzeugt, dass sich sein Ex-Besitzer die Behandlungskosten ersparen wollte.