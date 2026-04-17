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Teure Behandlungen

Kranke Fundkatzen bringen Tierheime in arge Nöte

Niederösterreich
17.04.2026 05:00
Teure Behandlungskosten: Kathrin Hofbauer mit „Zuco“ (li.) und Brigitte Kainz mit „Maja“
Teure Behandlungskosten: Kathrin Hofbauer mit „Zuco“ (li.) und Brigitte Kainz mit „Maja“(Bild: Tierheim Krems)
Porträt von Thomas Werth
Von Thomas Werth

Die Lage in den heimischen Tierheimen wird immer dramatischer. Vor allem die Tierarztkosten sind in den vergangenen Jahren massiv gestiegen. Auffallend: Die meisten Vierbeiner hätten eigentlich einen Besitzer …

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Katze „Maja“ reiht sich als jüngstes Beispiel in eine Serie von Fällen, die die Tierheime im weiten Land immer mehr in den finanziellen Abgrund treiben. Die Samtpfote wurde in Zwettl abgemagert, dehydriert und aufgrund eines unbehandelten Katzenschnupfens fast blind gefunden. Weil sie ein gelbes Flohband trug, ist anzunehmen, dass sie jemandem gehört. „Wir mussten sie sofort in die Tierklinik bringen, um ihr Leben zu retten“, schildert die Kremser Tierheim-Leiterin Brigitte Kainz. Sie schlägt Alarm: Im vergangenen Jahr mussten die Tierschützer alleine für schwer verletzte oder kranke Katzen 150.000 Euro für Kliniken und Medikamente bezahlen.

Zu späte Hilfe für blinden Kater
Und heuer sieht es nicht besser aus. So bangte man zuletzt um den jungen Kater „Zuco“, der mit Knochenbrüchen neben der Schnellstraße bei Gföhl im Bezirk Krems entdeckt worden war. „Nach einer komplizierten OP kann er sich wieder seines Lebens freuen“, so Kainz. In einem Garten ausgesetzt wurde indes Jungkater „Lucio“. Er ist blind. „Hätte man ihn eher zu einem Tierarzt gebracht, hätte er beide Augen behalten können“, ist seine Betreuerin Katrin Hofbauer überzeugt, dass sich sein Ex-Besitzer die Behandlungskosten ersparen wollte.

„Sonst können wir nicht mehr helfen“
Alle Katzen werden im Kremser Tierheim betreut. Dort bittet man dringend um Spenden für die explodierenden Tierarztkosten. „Sonst können wir nicht mehr helfen“, hoffen die Betreuer auf Unterstützung.

Spendenkonto Tierheim Krems: AT18 2022 8000 0407 9851

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