Diesel kostet bei uns deutlich mehr als im Ausland

Treibstoffe zuletzt billiger

An der Zapfsäule ging es am Donnerstag jedenfalls leicht bergab. Dennoch liegen wir im Ländervergleich im vorderen Mittelfeld (siehe Grafik oben). Hauptgrund dafür sind die bei uns so hohen Steuern und Abgaben. Die Hälfte der Ausgaben für Benzin und Diesel fließen an den Staat. Außerdem haben etwa Ungarn oder Kroatien einen Preisdeckel. Malta greift wiederum schon immer stark in die Spritpreise (auch mit Subventionen) ein und hat obendrein niedrige Abgaben.