Chipknappheit bremst weltweite Internetverbreitung

Sehr angespannte Situation

Aktuell gebe es jedoch eine „sehr angespannte Situation“, sagte Badrinath der Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch im Vorfeld einer GSMA-Veranstaltung in Tokio. „Viele Hersteller haben ihre Bemühungen im Bereich der Low-End-Geräte zurückgefahren.“ Dies berge das Risiko, „dass weniger Low-End-Geräte verfügbar sind, was insbesondere in Afrika schmerzlich zu spüren sein wird“, sagte der Generaldirektor des Verbands, dem mehr als tausend Mobilfunkbetreiber und weitere Unternehmen der Branche angehören. Dies sei „ein ernstes Problem“.