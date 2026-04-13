Für viele steigen Mieten im Gemeindebau ab Juni!

Die neue Wiener Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch (SPÖ) kann sich im Gemeindebau Mieten inklusive Betriebskosten von bis zu zwölf Euro pro Quadratmeter vorstellen. Tatsächlich steigt für viele Wiener ab Juni der Zins. Die „Krone“ weiß, wen es trifft – und um wie viel mehr zu blechen ist!