Steirerin bei Schutzweg niedergefahren – tot

Unfalllenker war nicht alkoholisiert

Laut Polizei ist der Unfallhergang noch nicht genau geklärt. Der Autolenker dürfte die Frau übersehen haben. Unklar ist noch, ob die Fußgängerin den Schutzweg benutzte oder die Straße einige Meter davor überquerte. Die Ermittlungen laufen. Ein Alkotest mit dem 72-Jährigen aus dem Bezirk Jennersdorf (Burgenland) verlief negativ.