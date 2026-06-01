Steirerin bei Schutzweg niedergefahren – tot

Tragischer Unfall im südoststeirischen Feldbach: Eine 70-jährige Fußgängerin wurde im Bereich eines Schutzwegs von einem Auto erfasst. Trotz sofortiger Wiederbelebungsversuche verstarb die Steirerin noch an der Unfallstelle.
Sonntagabend war ein 72-jähriger Autofahrer in der Feldbacher Gleichenberger Straße Richtung Stadtmitte unterwegs, als er im Bereich eines Schutzwegs eine Fußgängerin (70) erfasste.
Trotz umgehender Reanimationsmaßnahmen durch Passanten und in weiterer Folge durch das Rote Kreuz und eine Notärztin erlag die Südoststeirerin noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen.
Unfalllenker war nicht alkoholisiert
Laut Polizei ist der Unfallhergang noch nicht genau geklärt. Der Autolenker dürfte die Frau übersehen haben. Unklar ist noch, ob die Fußgängerin den Schutzweg benutzte oder die Straße einige Meter davor überquerte. Die Ermittlungen laufen. Ein Alkotest mit dem 72-Jährigen aus dem Bezirk Jennersdorf (Burgenland) verlief negativ.
Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete eine Obduktion des Todesopfers an. Auch der Pkw des Unfalllenkers wurde für weitere Untersuchungen sichergestellt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.