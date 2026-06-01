„Schmerzhaft“: Tragischer Held wendet sich an Fans

„Nur“ Premier-League-Sieger

Und auch Gabriel selbst meldete sich zu Wort, auf Instagram nutzte der Innenverteidiger trotz der großen Enttäuschung die Gelegenheit, den Fans Arsenal-Fans seinen Dank auszurichten. „Vielen Dank an unsere unglaublichen Fans für eure Unterstützung auf jedem Schritt des Weges. Ihr verdient es, diese Reise mit uns zu feiern und die Parade zu genießen“, schrieb Gabriel. In London hatte man bereits Vorbereitungen für die große Double-Party getroffen, letztlich war es am Sonntag „nur“ ein Titel, den die „Gunners“ feierten ...