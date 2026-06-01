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Elfer verschossen

„Schmerzhaft“: Tragischer Held wendet sich an Fans

Champions League
01.06.2026 08:18
Gabriel verschoss im Elfmeterschießen.
Gabriel verschoss im Elfmeterschießen.(Bild: AP/Andreea Alexandru)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Einen Tag nach der bitteren Champions-League-Finalniederlage gegen PSG hat sich Arsenal-Verteidiger via Instagram an seine Fans gewendet. „Es ist schmerzhaft, aber ich bin stolz auf dieses Team und alles, was wir in dieser Saison gemeinsam erreicht haben“, schrieb der Brasilianer.

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Dass die „Gunners“ nach 22 Jahren wieder einen Meistertitel bejubeln durften, haben sie zu großen Teilen ihrem groß gewachsenen Innenverteidiger zu verdanken. Für zahlreiche Experten zählt Gabriel zu den besten Verteidigern der Welt. Umso tragischer der Fakt, dass ausgerechnet dem 28-Jährigen im Elfmeterschießen die Nerven versagten und er mit seinem Fehlschuss Paris Saint-Germain zum Champions-League-Sieger machte.

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„Es ist schlichtweg falsch, dass der Mann, an den man sich als den Verlierer des Champions-League-Finals erinnern wird, der beste Spieler in Rot und Weiß war“, schrieb etwa die englische „Sun“ über das verlorene Endspiel.

„Nur“ Premier-League-Sieger
Und auch Gabriel selbst meldete sich zu Wort, auf Instagram nutzte der Innenverteidiger trotz der großen Enttäuschung die Gelegenheit, den Fans Arsenal-Fans seinen Dank auszurichten. „Vielen Dank an unsere unglaublichen Fans für eure Unterstützung auf jedem Schritt des Weges. Ihr verdient es, diese Reise mit uns zu feiern und die Parade zu genießen“, schrieb Gabriel. In London hatte man bereits Vorbereitungen für die große Double-Party getroffen, letztlich war es am Sonntag „nur“ ein Titel, den die „Gunners“ feierten ...

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