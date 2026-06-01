Jamie Lee Curtis trauert um ihre Schwester Kelly

Jamie Lee Curtis hat mit einer emotionalen Nachricht den Tod ihrer Schwester Kelly Curtis bekannt gegeben. „Sie war meine erste Freundin und meine lebenslange Vertraute. Atemberaubend schön und eine talentierte Schauspielerin“, schrieb die 67-Jährige auf der Plattform Instagram.
Das Management der Schauspielerin bestätigte den Tod der Schwester. Kelly sei am Samstag gestorben. „In ihrem Zuhause. Inmitten der Natur. Friedlich“, schrieb Curtis.
Mit einem Foto ihrer Schwester und emotionalen Worten nahm Jamie Lee-Curtis am Wochenende Abschied von ihrer älteren Schwester Kelly Curtis:
Todesursache unbekannt
Zu den Gründen machte sie keine Angaben. Die Tochter der Hollywoodstars Tony Curtis und Janet Leigh war zwei Jahre älter als ihre Schwester Jamie Lee.
Während Jamie Lee Curtis zum Weltstar wurde, führte Kelly ein deutlich privateres Leben. „Sie wird erinnert werden für ihre liebevolle Großzügigkeit, starke Meinungen, unendliche Neugier, einzigartigen Stil und ihre mit Puderzucker bestäubten Mandel-Halbmondplätzchen zu Weihnachten“, schrieb Curtis auf Instagram.
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