Unwetter-Chaos: Blitz traf Schloss, Berg evakuiert

Wetter beruhigt sich – aber nur kurz

Nach den schweren Unwettern vom Sonntag entspannt sich die Wetterlage zu Wochenbeginn zumindest vorübergehend. Der Montag startet in weiten Teilen Österreichs noch mit dichten Wolken und Regen. Die Sonne zeigt sich zunächst nur selten. Im Laufe des Tages lockert es jedoch zunehmend auf, besonders im Westen und Süden des Landes. Ganz trocken bleibt es dennoch nicht: Immer wieder sind Regenschauer möglich. Die Temperaturen erreichen 18 bis 25 Grad.