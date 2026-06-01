Milchbauer: „Wir werden vom Satelliten überwacht!“

Frische Lebensmittel im Regal sind für viele selbstverständlich – für Österreichs Bauern steckt dahinter harte Arbeit, sieben Tage die Woche. Moderatorin Tanja Pfaffeneder war bei zwei Landwirten in Niederösterreich zu Besuch und hat ihren Alltag miterlebt. Biobauer Reinhard Peham und Milchbauer Markus Stolz sprechen über steigende Kosten, sinkende Einnahmen und den Druck, unter dem viele Betriebe stehen. Dazu kommt immer mehr Kontrolle – bis hin zur Überwachung ihrer Felder aus dem All.
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