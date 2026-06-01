ÖFB-Gegner: „Müssen bereit sein, viel zu leiden“

Tunesiens Teamchef Sabri Lamouchi hat vor dem Montag-WM-Testspiel im Wiener Happel-Stadion gegen Österreich großen Respekt vor der ÖFB-Auswahl gezeigt. „Wir spielen gegen eine sehr starke, athletische Mannschaft mit direktem Spiel. Wir müssen bereit sein, zu laufen und viel zu leiden“, erklärte der Franzose am Sonntag.
„Ich mag den Rhythmus und die Vertikalität des Spiels der Österreicher.“ Der frühere französische Teamspieler hob zudem die Erfahrung von David Alaba, Marko Arnautovic und Marcel Sabitzer hervor, bezeichnete aber das Mittelfeldzentrum als Herzstück des ÖFB-Teams. „Weil es die Philosophie von Trainer Ralf Rangnick widerspiegelt.“
Keine Überraschungen in Startelf
So wie der ÖFB-Coach kündigte auch Lamouchi an, dass die Startformation am Montag jener der ersten WM-Partie sehr ähnlich sein wird. „Die Aufstellung wird in etwa gleich sein. Dieses Spiel ist eine gute Gelegenheit, sich auf die WM vorzubereiten.“
Tunesien trifft bei der Endrunde am 15. Juni auf Schweden, am 21. Juni auf Japan und am 26. Juni auf die Niederlande.
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