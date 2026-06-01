Neue Einwurf-Regel bereits bei WM-Tests im Einsatz

Wurde zur Saison 2025/26 eine Acht-Sekunden-Warnung für Tormänner eingeführt, ist diese nun auf Einwürfe ausgeweitet worden. Bei Deutschlands WM-Test gegen Finnland kam die Regel bereits zum Einsatz, auch bei Österreichs Freundschaftsspiel gegen Tunesien heute Abend gilt die Vorschrift.