Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Auch heute in Wien

Neue Einwurf-Regel bereits bei WM-Tests im Einsatz

Fußball International
01.06.2026 08:48
Bei Deutschlands Testspiel signalisierte der Schiedsrichter bereits Zeitspiel.
Bei Deutschlands Testspiel signalisierte der Schiedsrichter bereits Zeitspiel.(Bild: AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Wurde zur Saison 2025/26 eine Acht-Sekunden-Warnung für Tormänner eingeführt, ist diese nun auf Einwürfe ausgeweitet worden. Bei Deutschlands WM-Test gegen Finnland kam die Regel bereits zum Einsatz, auch bei Österreichs Freundschaftsspiel gegen Tunesien heute Abend gilt die Vorschrift.

0 Kommentare

Seit der Saison 2025/26 dürfen Goalies den Ball nicht länger als acht Sekunden in den Händen halten, andernfalls wird dem Gegner ein Eckstoß zugeschrieben. Eine Regel, die zur WM auch auf Einwürfe ausgeweitet wurde.

Die Zeit läuft ...
Lässt sich ein Spieler zu lange Zeit, wechselt der Ballbesitz an das gegnerische Team. In der ersten Halbzeit des Testspiels zwischen Deutschland und Finnland hatte Schiedsrichter Matheus Delgado Candancan bereits einmal zu zählen begonnen.

Allzu lange dürfen sich Spieler beim Einwurf nicht Zeit lassen.
Allzu lange dürfen sich Spieler beim Einwurf nicht Zeit lassen.(Bild: GEPA)

Wichtig: Der Countdown startet nicht erst, wenn der Spieler den Ball in die Hände nimmt, der Unparteiische darf das Zeitspiel auch signalisieren, wenn der Einwerfer zu langsam Richtung Ball marschiert oder sich bewusst an einer falschen Stelle platziert.

Lesen Sie auch:
Was ist heute im letzten WM-Test gegen Tunesien für Konrad Laimer und Co. drinnen?
Länderspiel-TICKER
Heute LIVE: WM-Test Österreich gegen Tunesien
01.06.2026
WM-Testspiel
Deutschland fertigt Finnland nach Stolperstart ab!
31.05.2026

Auch bei Österreichs Testspiel gegen Tunesien im Wiener Happel Stadion heute Abend (20.45 Uhr) gilt die Regel bereits. Trödeln verboten für David Alaba und Co.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
01.06.2026 08:48
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
FinnlandDeutschland
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Demo beendet: Brenner-Bilanz sorgt für Staunen
120.847 mal gelesen
Gericht
Versuchte Vergewaltigung: Keine Haft für Afghanen
114.619 mal gelesen
Das Opfer ist erst 16 Jahre alt (Symbolbild).
Tirol
1020 Mitarbeiter machen 561 Millionen Euro Umsatz
112.057 mal gelesen
Florian, Fritz junior, Dieter, Gerald Unterberger und Josef Gruber am Dach des Firmensitzes in ...
Wien
So reagiert Politik auf Naschenwengs Angst-Sager
1274 mal kommentiert
Melissa Naschenweng stieß mit ihrem Interview eine Diskussion über die Sicherheit an.
Wirtschaft
Ab Juni: Beiträge-Beben für öffentlich Bedienstete
1107 mal kommentiert
Archivbild
Tirol
Demo beendet: Brenner-Bilanz sorgt für Staunen
1077 mal kommentiert
Mehr Fußball International
Landesweite Krawallle
Knapp 900 Festnahmen! CL-Feier eskalierte völlig
In Kader einberufen
Wie Messi und Ronaldo: Kult-Keeper winkt WM-Rekord
Auch heute in Wien
Neue Einwurf-Regel bereits bei WM-Tests im Einsatz
Elfer verschossen
„Schmerzhaft“: Tragischer Held wendet sich an Fans
WM-Testspiel in Wien
ÖFB-Gegner: „Müssen bereit sein, viel zu leiden“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf