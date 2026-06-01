Neue Einwurf-Regel bereits bei WM-Tests im Einsatz

Wurde zur Saison 2025/26 eine Acht-Sekunden-Warnung für Tormänner eingeführt, ist diese nun auf Einwürfe ausgeweitet worden. Bei Deutschlands WM-Test gegen Finnland kam die Regel bereits zum Einsatz, auch bei Österreichs Freundschaftsspiel gegen Tunesien heute Abend gilt die Vorschrift.
Seit der Saison 2025/26 dürfen Goalies den Ball nicht länger als acht Sekunden in den Händen halten, andernfalls wird dem Gegner ein Eckstoß zugeschrieben. Eine Regel, die zur WM auch auf Einwürfe ausgeweitet wurde.
Die Zeit läuft ...
Lässt sich ein Spieler zu lange Zeit, wechselt der Ballbesitz an das gegnerische Team. In der ersten Halbzeit des Testspiels zwischen Deutschland und Finnland hatte Schiedsrichter Matheus Delgado Candancan bereits einmal zu zählen begonnen.
Wichtig: Der Countdown startet nicht erst, wenn der Spieler den Ball in die Hände nimmt, der Unparteiische darf das Zeitspiel auch signalisieren, wenn der Einwerfer zu langsam Richtung Ball marschiert oder sich bewusst an einer falschen Stelle platziert.
Auch bei Österreichs Testspiel gegen Tunesien im Wiener Happel Stadion heute Abend (20.45 Uhr) gilt die Regel bereits. Trödeln verboten für David Alaba und Co.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.