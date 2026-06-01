„Mein Ziel war die Weltspitze – da sind wir jetzt“

Ich habe zwei Familien: meine richtige und die Schwimmunion.“ Wenn man mit Clemens Weis über die SU Generali Salzburg spricht, spürt man sofort seine Leidenschaft. Seit 30 Jahren ist er im Verein tätig – anfangs als Trainer, mittlerweile als „Papa für Alles“, wie er selbst sagt. Mit Luka Mladenovic (zweimal EM-Bronze auf der Kurzbahn 2025) und Luca Karl (Platz fünf über zehn Kilometer im Freiwasser bei WM 2025) gehören zwei Top-Talente dem Verein an. Mittlerweile schwimmen sie mit den besten Athleten mit. „Mein Ziel war immer, dass wir es auch in Salzburg schaffen, an die Weltspitze zu kommen – und da sind wir jetzt“, ist Weis stolz auf das Erreichte.