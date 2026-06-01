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Hochzeit in London

Dua Lipa und Callum Turner haben Ja gesagt!

Society International
01.06.2026 07:59
Sie haben Ja gesagt! Dua Lipa und Callum Turner feierten am Wochenende in London standesamtliche ...
Sie haben Ja gesagt! Dua Lipa und Callum Turner feierten am Wochenende in London standesamtliche Hochzeit.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Amy Sussman)
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Von krone.at

Dua Lipa und ihr Freund Callum Turner haben sich in London das Jawort gegeben. Wie die Zeitung „The Sun“ berichtete, sollen die 30-jährige Sängerin und der 36-jährige Schauspieler in einer kleinen Zeremonie „mit engen Freunden und Familie“ in der Old Marylebone Town Hall geheiratet haben. 

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Auf Bildern, die das Paar am Tag der Trauung zeigen, trägt Dua Lipa einen weißen Hut, einen Blazer und Kleid von Schiaparelli sowie High Heels, während Turner im dunklen Anzug, blauen Hemd und mit Krawatte von Ferragamo zu sehen ist.

Die beiden sind seit Jänner 2024 ein Paar. Im vergangenen Sommer hatte die Musikerin in einem Interview mit der britischen „Vogue“ die Verlobung bestätigt.

Callum Turner und Dua Lipa planen nach dem standesamtlichen Jawort in London eine Mega-Hochzeit ...
Callum Turner und Dua Lipa planen nach dem standesamtlichen Jawort in London eine Mega-Hochzeit auf Sizilien.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Jerod Harris)

Auftakt einer Mega-Hochzeit auf Sizilien
Italienische Medien hatten zuletzt über Pläne einer mehrtägigen Hochzeitsfeier in der kommenden Woche auf Sizilien berichtet. Als zentrale Veranstaltungsorte werden die historische Villa Valguarnera in Bagheria sowie das Luxushotel Villa Igiea in Palermo genannt.

Über Einzelheiten der Feiern werde strenges Stillschweigen gewahrt, berichteten italienische Medien. Angeblich wurden sogar Vertraulichkeitsvereinbarungen mit an der Organisation Beteiligten abgeschlossen. Erwartet werden laut Medien viele internationale Gäste aus der Musik-, Film- und Modebranche, darunter Elton John.

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Auch laut „The Sun“ soll die intime Trauung in London nur der Auftakt für die riesige, luxuriöse Hochzeitsparty auf Sizilien sein. Der Zeitung zufolge sollen dort unter anderem die Sängerinnen Charli xcx und Tove Lo auf der Gästeliste stehen.

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