Dua Lipa und Callum Turner haben Ja gesagt!

Dua Lipa und ihr Freund Callum Turner haben sich in London das Jawort gegeben. Wie die Zeitung „The Sun“ berichtete, sollen die 30-jährige Sängerin und der 36-jährige Schauspieler in einer kleinen Zeremonie „mit engen Freunden und Familie“ in der Old Marylebone Town Hall geheiratet haben.
Auf Bildern, die das Paar am Tag der Trauung zeigen, trägt Dua Lipa einen weißen Hut, einen Blazer und Kleid von Schiaparelli sowie High Heels, während Turner im dunklen Anzug, blauen Hemd und mit Krawatte von Ferragamo zu sehen ist.
Die beiden sind seit Jänner 2024 ein Paar. Im vergangenen Sommer hatte die Musikerin in einem Interview mit der britischen „Vogue“ die Verlobung bestätigt.
Auftakt einer Mega-Hochzeit auf Sizilien
Italienische Medien hatten zuletzt über Pläne einer mehrtägigen Hochzeitsfeier in der kommenden Woche auf Sizilien berichtet. Als zentrale Veranstaltungsorte werden die historische Villa Valguarnera in Bagheria sowie das Luxushotel Villa Igiea in Palermo genannt.
Über Einzelheiten der Feiern werde strenges Stillschweigen gewahrt, berichteten italienische Medien. Angeblich wurden sogar Vertraulichkeitsvereinbarungen mit an der Organisation Beteiligten abgeschlossen. Erwartet werden laut Medien viele internationale Gäste aus der Musik-, Film- und Modebranche, darunter Elton John.
Auch laut „The Sun“ soll die intime Trauung in London nur der Auftakt für die riesige, luxuriöse Hochzeitsparty auf Sizilien sein. Der Zeitung zufolge sollen dort unter anderem die Sängerinnen Charli xcx und Tove Lo auf der Gästeliste stehen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.