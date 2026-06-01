Rechter Außenseiter liegt bei Kolumbien-Wahl vorn

“Kompromissloses Vorgehen gegen bewaffnete Gruppen“

Die konservative Senatorin Paloma Valencia, die vor der Wahl ebenfalls zu den aussichtsreichsten Bewerbern gezählt hatte, landete mit knapp sieben Prozent der Stimmen deutlich hinter den beiden Spitzenkandidaten. Der 63-jährige Cepeda, hatte in den Umfragen vor der Wahl noch geführt und gilt als Verbündeter Petros. Er will dessen Reformkurs fortsetzen. Der 47-jährige De la Espriella wirbt dagegen für einen harten Sicherheitskurs, einen schlankeren Staat und ein kompromissloses Vorgehen gegen bewaffnete Gruppen.