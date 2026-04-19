Warum wir nur barfüßig wirklich wahrhaftig sind

Wissen Sie, wann jener Moment ist, in dem wir aufhören zu lügen? Dann nämlich, wenn wir unsere Schuhe ausziehen. Glauben Sie nicht? Stimmt schon, ganz so plakativ ist es nicht – aber auch nicht viel anders. Lesen Sie, warum unsere Ehrlichkeit unten beginnt.
In vielen Religionen und Kulturen wie Südostasien und Afrika war bzw. ist der Barfuß-Gang weit verbreitet – in anderen ist es ein Trend: So sieht man etwa in Neuseelands Städten mittlerweile auffallend viele Schuhlose und auch in Teilen Europas und Nordamerikas nimmt die „Barefoot Movement“ (Barfußbewegung) Schritt auf.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.