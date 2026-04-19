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Warum wir nur barfüßig wirklich wahrhaftig sind

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19.04.2026 16:40
Ohne Schuhe kommen wir auf die Welt, ohne Schuhe verlassen wir sie wieder – und wie schaut es ...
Ohne Schuhe kommen wir auf die Welt, ohne Schuhe verlassen wir sie wieder – und wie schaut es dazwischen aus? Wir haben recherchiert.(Bild: DMITRIY KUZNETSOV ZZZDIM.COM)
Porträt von Silvia Schober
Von Silvia Schober

Wissen Sie, wann jener Moment ist, in dem wir aufhören zu lügen? Dann nämlich, wenn wir unsere Schuhe ausziehen. Glauben Sie nicht? Stimmt schon, ganz so plakativ ist es nicht – aber auch nicht viel anders. Lesen Sie, warum unsere Ehrlichkeit unten beginnt.

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In vielen Religionen und Kulturen wie Südostasien und Afrika war bzw. ist der Barfuß-Gang weit verbreitet – in anderen ist es ein Trend: So sieht man etwa in Neuseelands Städten mittlerweile auffallend viele Schuhlose und auch in Teilen Europas und Nordamerikas nimmt die „Barefoot Movement“ (Barfußbewegung) Schritt auf.

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