WM-Finale: Warum dieser Argentinier gefeiert wird

Nach dem Schlusspfiff im WM-Finale präsentierten sich die Argentinier als schlechte Verlierer. Leandro Paredes und Nahuel Molina brannten die Sicherungen durch und attackierten die Spanier, zudem stellten sich einige Spieler demonstrativ mit dem Rücken zur Siegerehrung auf. Bis auf einen – und der wird nun gefeiert.
Wie auf einem Clip in den sozialen Medien zu sehen ist, war Jose Manuel Lopez der einzige Argentinier, der den Titelgewinn der Spanier würdigte und in Richtung der Bühne sah, als Rodri den Pokal in die Höhe stemmte.
„Das zeugt von Charakter“
Dafür erntet der Palmeiras-Stürmer im Netz viel Lob. „Sich der Niederlage direkt zu stellen – das ist es, was es wirklich bedeutet, ein ehrenhafter Mensch zu sein“, schreibt ein User. Ein anderer meint: „Das zeugt von Charakter.“
Lopez zählte bei der WM nicht gerade zu den Leistungsträgern der „Albiceleste“. Bei seinen zwei Einsätzen kam er auf lediglich 18 Spielminuten.
WM-Finale hat ein Nachspiel
Das verlorene WM-Finale wird für Argentinien noch ein Nachspiel haben. Denn die FIFA leitete aufgrund der Ausraster von Leandro Paredes und Nahuel Molina eine Untersuchung ein.
Zudem soll auch das unsportliche Verhalten der Argentinier während der Feierlichkeiten nach dem Spiel beleuchtet werden. Immerhin: Lopez zeigte, dass es auch anders geht ...
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