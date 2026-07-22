WM-Finale: Warum dieser Argentinier gefeiert wird

Nach dem Schlusspfiff im WM-Finale präsentierten sich die Argentinier als schlechte Verlierer. Leandro Paredes und Nahuel Molina brannten die Sicherungen durch und attackierten die Spanier, zudem stellten sich einige Spieler demonstrativ mit dem Rücken zur Siegerehrung auf. Bis auf einen – und der wird nun gefeiert.