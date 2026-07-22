Suche nach Österreichern auf Floß dauerte Stunden

In der Nacht auf Sonntag (19. Juli) wüteten an der Adria in Kroatien heftige Unwetter, die mehrere Boote an Felsen prallen ließ. Auch drei Österreicher wurden vom Unwetter erwischt, sie waren an Bord einer Segeljacht südlich des Kap Kamenjaks – und erlitten Schiffbruch. Die Österreicher forderten daraufhin Hilfe an, um 4.44 Uhr in der Früh erreichte der Notruf das Nationale Seenotrettungszentrum in Rijeka, wie das Ministerium für Seefahrt, Verkehr und Infrastruktur bestätigte.