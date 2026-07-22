Moser-Holding-Übernahme trotz Bedenken genehmigt

Große Veränderungen für Tiroler Redaktionen?

Allerdings ist dennoch nicht davon auszugehen, dass die Übernahme ohne größere Verwerfungen über die Bühne gehen wird, zumal zwei völlig unterschiedliche Unternehmensphilosophen aufeinandertreffen. Das zeigen allein die Kennzahlen: Während die Moser Holding, zu der neben der „Tiroler Tageszeitung“ und dem Portal tt.com auch der Radiosender „Life Radio Tirol“ gehört, rund 1200 Mitarbeiter beschäftigt, sind es bei Russmedia, das deutlich mehr Medienmarken vertreibt, nur deren 500.