Episches Kalajdzic-Tor schafft es in KI-WM-Song

Das epische Ausgleichstor von Sasa Kalajdzic zum 3:3 gegen Algerien bei der WM hat es in einen kultigen durch KI erstellten WM-Song deutscher Podcaster geschafft.
Seit neun Jahren sprechen Maik Nöcker, Micky Beisenherz und Lucas Vogelsang im Podcast „MML“ über das Fußballgeschehen, so natürlich auch während der Weltmeisterschaft.
Der durch KI erstellte Musiktrailer „Hydration Break“, der Werbeunterbrechungen ankündigte, erfreute sich bei den Hörern derart großer Beliebtheit, dass die Podcaster daraus einen Song kreieren ließen, der Hitpotenzial hat. Darin arbeitet das Trio die WM komödiantisch auf, inklusive ironisch verpackter Kritik an der FIFA und Gianni Infantino.
Auch Sasa Kalajdzic, der im letzten Gruppenspiel gegen Algerien als Joker das wichtige 3:3 erzielte und damit ein frühes WM-Aus verhinderte, schaffte es in den Song – bzw. der Live-Kommentar des deutschen MagentaTV-Reporters Cornelius Küpper.
Sein „Kalajdzic“-Ausruf ist bei Minute 0:55 zu hören, außerdem wenig später der Sager „Das ist Fußballgeschichte, was wir hier erleben“, ebenfalls von Küpper, den die Schlussphase des Österreich-Spiels komplett fertig machte (siehe Instagram-Posting oben).
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