Wildkamera fing Unfall ein: Jäger rief die Rettung

Am Dienstag gegen 17 Uhr wollte ein 63-Jähriger aus dem Bezirk Liezen mit seinem Traktor samt Heuwender auf einer steilen Wiese das Heu umkehren. Aus bislang unbekannter Ursache stürzte der Traktor ab und überschlug sich mehrmals. Dabei wurde der 63-Jährige aus dem Fahrzeug geschleudert.