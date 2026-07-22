Wildkamera fing Unfall ein: Jäger rief die Rettung

In Liezen (Steiermark) stürzte Dienstagabend ein 63-Jähriger mit einem Traktor ab und verletzte sich. Über eine Wildkamera wurde ein Jäger auf den Unfall aufmerksam und rief die Einsatzkräfte.
Am Dienstag gegen 17 Uhr wollte ein 63-Jähriger aus dem Bezirk Liezen mit seinem Traktor samt Heuwender auf einer steilen Wiese das Heu umkehren. Aus bislang unbekannter Ursache stürzte der Traktor ab und überschlug sich mehrmals. Dabei wurde der 63-Jährige aus dem Fahrzeug geschleudert.
Verletzungen unbestimmten Grades
Durch eine dort montierte Wildkamera wurde der zuständige Aufsichtsjäger auf den Unfall aufmerksam und verständigte die Rettungskräfte. Nach der Erstversorgung wurde der 63-Jährige mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Notarzthubschrauber C 14 ins UKH Linz eingeliefert.
Im Einsatz standen die Polizei, Alpinpolizei sowie Polizeidrohne, die Bergrettung Liezen, das Rote Kreuz, die Feuerwehr Liezen sowie der Notarzthubschrauber.
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