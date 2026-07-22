Das gesamte Dorf passt ins Altacher Schnabelholz

Für den SCR Altach war die vergangene Saison eine besondere. Erstmals zogen die Rheindörfler ins Cupfinale ein, hatten außerdem mit dem Abstieg nicht viel zu tun. Sportlich soll es in dieser Saison ähnlich laufen für Coach Ognjen Zaric und sein Team. Abseits des Rasens bewegt sich im kleinen Ländle-Dorf sowieso immer etwas.