Das gesamte Dorf passt ins Altacher Schnabelholz

Für den SCR Altach war die vergangene Saison eine besondere. Erstmals zogen die Rheindörfler ins Cupfinale ein, hatten außerdem mit dem Abstieg nicht viel zu tun. Sportlich soll es in dieser Saison ähnlich laufen für Coach Ognjen Zaric und sein Team. Abseits des Rasens bewegt sich im kleinen Ländle-Dorf sowieso immer etwas.
Ein verlorenes Cupfinale am 1. Mai in Klagenfurt war das sportliche Highlight des SCR Altach in der gesamten Vereinsgeschichte. „Wieder ins Endspiel zu kommen, ist ein großer Traum“, sagt Trainer Ognjen Zaric. Dessen Team am Freitag in Leobendorf die nächste Cupsaison in Angriff nimmt.
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