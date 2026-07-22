Hier vergeudet Luxushotel auf Kreta knappes Wasser

„Kein Mensch, will spielen“

Das ist es aber nicht, was den Touristen aufregt. „Das ist eine verständliche Maßnahme, auf die man sich als Urlauber einstellt“, so Sch. Viel mehr entrüstet den Mann der Umgang eines benachbarten Luxushotels mit der aktuellen Situation. „Das Hotel bewässert allen Ernstes seinen Beachvolleyball-Platz mit wertvollem Süßwasser. Und das Absurde daran: Bei Temperaturen von aktuell über 35 Grad denkt kein Mensch daran, Volleyball zu spielen!“ Literweise Wasser sei auf diese Weise vor den Augen des Urlaubers verschwendet worden.