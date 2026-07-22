Trotz Dürreperiode
Hier vergeudet Luxushotel auf Kreta knappes Wasser
Auf der griechischen Insel Kreta herrscht derzeit Wasserknappheit. Während in den betroffenen Regionen bereits Sparmaßnahmen getroffen wurden, zeigt ein Luxushotel nahe Heraklion eindrucksvoll, was man derzeit NICHT tun sollte: So gießt ein Mitarbeiter bei praller Sonne einen unbenutzten Volleyballplatz.
„Ich mache in meinem Urlaub auf Kreta nahe Heraklion gerade eine Beobachtung, die mich gelinde gesagt, fassungslos macht“, wendet sich ein Leser am Mittwoch aufgebracht an krone.at. So berichtet Stephan Sch. von der aktuellen Wasserknappheit, die derzeit im Urlaubsparadies vorherrscht. Diverse Sparmaßnahmen seien vor Ort getroffen worden, so wurden etwa die Duschen am Strand komplett abgestellt.
„Kein Mensch, will spielen“
Das ist es aber nicht, was den Touristen aufregt. „Das ist eine verständliche Maßnahme, auf die man sich als Urlauber einstellt“, so Sch. Viel mehr entrüstet den Mann der Umgang eines benachbarten Luxushotels mit der aktuellen Situation. „Das Hotel bewässert allen Ernstes seinen Beachvolleyball-Platz mit wertvollem Süßwasser. Und das Absurde daran: Bei Temperaturen von aktuell über 35 Grad denkt kein Mensch daran, Volleyball zu spielen!“ Literweise Wasser sei auf diese Weise vor den Augen des Urlaubers verschwendet worden.
Bei Temperaturen von aktuell über 35 Grad denkt kein Mensch daran, Volleyball zu spielen!
Stephan Sch.
Über diese offensichtliche Ressourcenverschwendung lässt sich auch aus der Ferne wohl nur der Kopf schütteln ...
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