Betrugswelle per SMS mit falschem Klimabonus

Vorsicht Betrug! Kriminelle verschicken derzeit vermehrt SMS, die mit einem angeblichen Klimabonus oder einer Energieunterstützung locken. Konsumentenschützer warnen eindringlich davor, auf die Nachrichten zu reagieren oder enthaltene Links anzuklicken.
Derzeit erhalten zahlreiche Menschen betrügerische Textnachrichten aufs Handy, in denen ein angeblicher „diesjähriger Klimabonus“ oder eine „Energieunterstützung für Haushalte“ versprochen wird.
Die Empfänger werden darin aufgefordert, über einen Link ihre persönlichen Daten zu bestätigen oder einen Antrag auf einen Zuschuss zu den Gas- oder Stromkosten zu stellen.
Keinesfalls die mitgesandten Links anklicken. Derartige Nachrichten am besten sofort löschen!
AK-Konsumentenschützer
Doch hinter den Nachrichten steckt eine Betrugsmasche, warnt die Arbeiterkammer Tirol. Ziel der Kriminellen sei es, an sensible Bank- und Kreditkartendaten sowie Zugangsdaten fürs Onlinebanking zu gelangen.
SMS ignorieren und sofort löschen
„Hände weg“, warnt die AK: „Keinesfalls die mitgesandten Links anklicken. Derartige Nachrichten am besten sofort löschen!“
Generell gilt: Öffentliche Stellen oder Behörden fordern sensible Bankdaten oder Zugangsdaten nicht per SMS an. Wer unsicher ist, sollte sich direkt bei der zuständigen Stelle informieren und nicht auf die Nachricht reagieren.
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