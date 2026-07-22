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Wo OÖ bei Kinderbildung vorne ist – und wo nicht

Oberösterreich
22.07.2026 13:00
Die Betreuungsquote der unter Dreijährigen liegt in OÖ um 9,9 Prozentpunkte unter dem ...
Die Betreuungsquote der unter Dreijährigen liegt in OÖ um 9,9 Prozentpunkte unter dem Bundesschnitt.(Bild: Markus Wenzel)
Porträt von Christian Ortner
Von Christian Ortner

Die Bundesregierung hat sich auf ein Reformpaket im Bildungsbereich geeinigt. Was die Kinderbildung und -betreuung betrifft, werden die dabei angepeilten Ziele laut der zuständigen Bildungsreferentin Christine Haberlander (ÖVP) teils schon überboten. Das stimmt, aber es gibt auch Luft nach oben.

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Wenn LH-Stellvertreterin Christine Haberlander (ÖVP) von Oberösterreich als „Kinderland Nummer 1“ spricht, muss sie regelmäßig Kritik einstecken: OÖ hinke vielmehr in Sachen Kinderbildung und -betreuung hinterher, heißt es dann seitens der Opposition.

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