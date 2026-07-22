Wo OÖ bei Kinderbildung vorne ist – und wo nicht

Die Bundesregierung hat sich auf ein Reformpaket im Bildungsbereich geeinigt. Was die Kinderbildung und -betreuung betrifft, werden die dabei angepeilten Ziele laut der zuständigen Bildungsreferentin Christine Haberlander (ÖVP) teils schon überboten. Das stimmt, aber es gibt auch Luft nach oben.
Wenn LH-Stellvertreterin Christine Haberlander (ÖVP) von Oberösterreich als „Kinderland Nummer 1“ spricht, muss sie regelmäßig Kritik einstecken: OÖ hinke vielmehr in Sachen Kinderbildung und -betreuung hinterher, heißt es dann seitens der Opposition.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.