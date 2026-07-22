Entwischter Trainsurfer konnte nun gefasst werden

Als Fahrgäste die Jugendlichen am Dach des fahrenden Zuges sahen, verständigten sie am vergangenen Samstag sofort die Polizei. Daraufhin wurde der Zug von der ÖBB im Koralmtunnel bei einer Nothaltestelle angehalten. Von den Jugendlichen fehlte jedoch jede Spur. ÖBB-Mitarbeiter sahen nur, wie sich die Jugendlichen aus dem Tunnel in Richtung St. Paul aus dem Staub machten. Die Ermittlungen starteten.