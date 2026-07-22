Entwischter Trainsurfer konnte nun gefasst werden

Am vergangenen Samstag waren mehrere Jugendliche auf das Dach eines fahrenden Zuges in Richtung Graz gestiegen. Er musste gestoppt werden und die Strecke wurde zeitweise gesperrt. Obwohl die Trainsurfer flüchten konnten, gelang es der Polizei, einen Täter mittels Überwachungskamera zu entlarven.
Als Fahrgäste die Jugendlichen am Dach des fahrenden Zuges sahen, verständigten sie am vergangenen Samstag sofort die Polizei. Daraufhin wurde der Zug von der ÖBB im Koralmtunnel bei einer Nothaltestelle angehalten. Von den Jugendlichen fehlte jedoch jede Spur. ÖBB-Mitarbeiter sahen nur, wie sich die Jugendlichen aus dem Tunnel in Richtung St. Paul aus dem Staub machten. Die Ermittlungen starteten.
Dem 19-Jährigen werden die Kosten des gesamten Polizeieinsatzes verrechnet.
Landespolizeidirektion Kärnten
Am Dienstag konnte die Polizei mithilfe eines anonymen Hinweises und dem hochauflösenden Videomaterial der ÖBB einen der drei Tatverdächtigen ausfindig machen. Der 19-Jährige aus Wien wurde einvernommen. „Er steht im Verdacht, durch sein Verhalten einen Schaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro zum Nachteil der ÖBB verursacht sowie die körperliche Sicherheit mehrerer Personen gefährdet zu haben“, so die Landespolizeidirektion.
Die Polizei arbeitet auf Hochtouren, um auch die anderen Tatverdächtigen auszuforschen. Die Beschuldigten werden nach Abschluss der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Klagenfurt, sowie der Bezirkshauptmannschaft Wolfsberg angezeigt. Der 19-Jährige muss auch die Kosten des gesamten Polizeieinsatzes begleichen.
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