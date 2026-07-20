Teil von Musks Rakete könnte auf Mond aufschlagen

SpaceX, das von Elon Musk gegründet wurde, äußerte sich zunächst nicht dazu. Vor etwa vier Jahren war erstmals eine ungeplante Kollision eines Raketenteils mit dem Mond bekannt geworden. Damals gingen NASA-Wissenschaftlerinnen und -wissenschaftler davon aus, dass es sich um einen Teil einer alten chinesischen Rakete handelte, wahrscheinlich der Trägerrakete der „Chang‘e 5-T1“-Mission, die 2014 von der Erde aus ins All geschossen worden war. Auch in diesem Fall kam eine Sonde zum Einsatz. Chinas Regierung wies die Berichte zurück.