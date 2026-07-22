19 Jahre nach Verlust
Nun macht Maddie McCanns Bruder Schlagzeilen
Der Name McCann ist wieder in den Schlagzeilen. Diesmal geht es allerdings nicht um die verschwundene Maddie, sondern um ihren jüngeren Bruder Sean, der um seinen großen Traum kämpft.
Das Schicksal der Familie McCann bewegte einst die ganze Welt. Im Mai 2007 verschwand die vierjährige Madeleine im Familienurlaub in Portugal. Während sich alles um die Suche nach dem Mädchen drehte, wuchsen die anderen beiden Kinder des Paares im Schatten ihrer großen Schwester auf.
Erfolgreicher Schwimmer, Goldmedaillen-Hoffnung
Nun richtet sich die mediale Aufmerksamkeit allerdings auf Maddies kleinen Bruder, der im Schwimmsport äußerst erfolgreich ist. Bei den am 23. Juli beginnenden Commonwealth Games in Glasgow wird der 21-Jährige für Schottland an den Start gehen. Das ist möglich, weil sein Vater gebürtiger Schotte ist.
Gemeinsam mit Stars wie dem mehrfachen Olympiasieger Duncan Scott wird er in den Freistil-Wettbewerben antreten. Laut deutschen Medien gilt McCann als Goldmedaillen-Hoffnung und träumt bereits von den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles.
Leidenschaft entwickelte sich erst
Zu Beginn seiner Schwimmkarriere war der heute 21-Jährige übrigens nicht ganz so angetan von dem Training. Erst mit der Zeit entwickelte er eine große Leidenschaft dafür und inzwischen trainiert er wöchentlich gut 20 Stunden für seinen Traum. Zahlreiche regionale und nationale Titel konnte der junge Sportler bereits holen.
Neben der Schwimmkarriere studiert McCann außerdem an einer Elite-Universität Chemieingenierwesen. Seine Zwillingsschwester ist ebenfalls im Schwimmsport aktiv.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.