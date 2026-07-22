Nun macht Maddie McCanns Bruder Schlagzeilen

Leidenschaft entwickelte sich erst

Zu Beginn seiner Schwimmkarriere war der heute 21-Jährige übrigens nicht ganz so angetan von dem Training. Erst mit der Zeit entwickelte er eine große Leidenschaft dafür und inzwischen trainiert er wöchentlich gut 20 Stunden für seinen Traum. Zahlreiche regionale und nationale Titel konnte der junge Sportler bereits holen.