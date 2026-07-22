Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

19 Jahre nach Verlust

Nun macht Maddie McCanns Bruder Schlagzeilen

Ausland
22.07.2026 12:18
Sean and Amelie McCann mit ihren Eltern im Jahr 2007
Sean and Amelie McCann mit ihren Eltern im Jahr 2007(Bild: AFP)
Porträt von Nicole Weinzinger
Von Nicole Weinzinger

Der Name McCann ist wieder in den Schlagzeilen. Diesmal geht es allerdings nicht um die verschwundene Maddie, sondern um ihren jüngeren Bruder Sean, der um seinen großen Traum kämpft.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Das Schicksal der Familie McCann bewegte einst die ganze Welt. Im Mai 2007 verschwand die vierjährige Madeleine im Familienurlaub in Portugal. Während sich alles um die Suche nach dem Mädchen drehte, wuchsen die anderen beiden Kinder des Paares im Schatten ihrer großen Schwester auf.

Lesen Sie auch:
Die 23-jährige Polin Julia W. (re.) behauptete, die 2007 in Portugal verschwundene Maddie McCann ...
Schuldspruch
Frau belästigte Eltern von Maddie McCann
07.11.2025
Hoffnung im Staub
Maddie McCann: Suchtrupp gräbt bei Wohnhaus
03.06.2025
Polin: „Ich bin es!“
Maddie McCann aufgetaucht? Forensikerin klärt auf
21.02.2023

Erfolgreicher Schwimmer, Goldmedaillen-Hoffnung
Nun richtet sich die mediale Aufmerksamkeit allerdings auf Maddies kleinen Bruder, der im Schwimmsport äußerst erfolgreich ist. Bei den am 23. Juli beginnenden Commonwealth Games in Glasgow wird der 21-Jährige für Schottland an den Start gehen. Das ist möglich, weil sein Vater gebürtiger Schotte ist.

Gemeinsam mit Stars wie dem mehrfachen Olympiasieger Duncan Scott wird er in den Freistil-Wettbewerben antreten. Laut deutschen Medien gilt McCann als Goldmedaillen-Hoffnung und träumt bereits von den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles.

Leidenschaft entwickelte sich erst
Zu Beginn seiner Schwimmkarriere war der heute 21-Jährige übrigens nicht ganz so angetan von dem Training. Erst mit der Zeit entwickelte er eine große Leidenschaft dafür und inzwischen trainiert er wöchentlich gut 20 Stunden für seinen Traum. Zahlreiche regionale und nationale Titel konnte der junge Sportler bereits holen.

Neben der Schwimmkarriere studiert McCann außerdem an einer Elite-Universität Chemieingenierwesen. Seine Zwillingsschwester ist ebenfalls im Schwimmsport aktiv.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
22.07.2026 12:18
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Maddie McCann
Portugal
FamilieKinder
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf