Gewinnen Sie tolle Fanpakete zum neuen Spider-Man

Am 29. Juli kehren endlich Tom Holland als Peter Parker, Zendaya als MJ und Jacob Batalon als Ned Leeds zurück auf die große Leinwand. In „Spider-Man: Brand New Day“ muss sich Peter nicht nur in einer Welt zurechtfinden, die ihn nicht mehr kennt, sondern auch sich einer neuen Bedrohung stellen. Zum Kinostart verlost die „Krone“ tolle Preise.
Ein brandneuer Tag bricht für Peter Parker an. Als Spider-Man stellt er sich nun in Vollzeit dem Verbrechen entgegen – in einer Welt, die sich nicht mehr an ihn erinnert. Während er mitansehen muss, wie seine einstigen Freunde ihr Leben ohne ihn weiterführen, gerät Peter zunehmend unter Druck. Dabei setzt eine tiefgreifende Veränderung in ihm Kräfte frei, die er möglicherweise nicht kontrollieren kann. Doch diese Verwandlung könnte auch das Einzige sein, was eine schockierende neue Bedrohung für die Stadt und die Menschen, die er liebt, aufzuhalten vermag: Einen mächtigen Bösewicht, den niemand sehen kann.
Endlich kehren Tom Holland als Peter Parker, Zendaya als MJ und Jacob Batalon als Ned Leeds zurück auf die große Leinwand. An ihrer Seite sind Sadie Sink, Jon Bernthal, Tramell Tillman, Michael Mando und Mark Ruffalo zu sehen.
Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost anlässlich des baldigen Kinostarts am 29. Juli eines von drei Fanpaketen zu „Spider-Man: Brand New Day“ bestehend aus zwei Kinokarten sowie zahlreichen Merchandise Artikeln wie einer Trinkflasche, Regenschirm, Notizbuch und vielem mehr! Zusätzlich können Sie auch noch 2×2 Kinogutscheine obendrauf gewinnen.
Einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 29. Juli ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.