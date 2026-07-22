Flug gestrichen: Junge Kicker saßen zwei Tage fest

Oberösterreicher fühlten sich ebenso im Stich gelassen

Dienstag war es dann so weit: Der Eurowings-Flieger stand für den Abflug um halb drei Uhr nachmittags bereit. Doch von der Fluglinie hieß es, der Flug sei überbucht. Wieder bangte die Gruppe aus Stockerau darum, alle Kinder und Angehörigen endlich gemeinsam nach Hause bringen zu können. Mit gutem Ende: Um kurz nach 18 Uhr war die Odyssee zu Ende, als man auf der Rollbahn in Schwechat landete. Kurios: Auch eine Fußballmannschaft aus Oberösterreich strandete in Göteborg. Ebenfalls waren Kinder und auch ein Rollstuhlfahrer betroffen. Auch diese Gruppe fühlte sich laut einer Nachricht, die der „Krone“ vorliegt, „von der Airline im Stich gelassen“.