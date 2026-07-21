Frühchen haben gute Chancen auf erfülltes Leben

Eine Langzeitstudie der britischen Universität Warwick mit Teilnehmenden aus Bayern zeigt, dass etwa jeder fünfte Teilnehmer der Studie, der vor der 32. Schwangerschaftswoche oder mit einem Geburtsgewicht von weniger als 1500 Gramm zur Welt kam, als Erwachsener Probleme hat. Das betrifft Geld, Freundschaften und Partnerschaften. Medizinisch betrachtet spielt laut der Studie vor allem der Intelligenzquotient (IQ) eine Rolle. Früheren Studien zufolge nehme der IQ vor der 33. Schwangerschaftswoche pro Woche um 2,3 Punkte ab, sagte Warwick-Professor Dieter Wolke, der Leiter der Studie.