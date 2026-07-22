Mordprozess in Wien: 37-Jährigen in Donau ertränkt

„Für mich ist es unfassbar“

Ihr damaliger Freund – ein 44-jähriger Pole – habe ihr die Tat insoweit gestanden, als er ihr berichtet hätte, sein um ein Jahr jüngerer Landsmann hätte den Mann „ins Wasser getaucht, bis er nicht mehr geatmet hat“, gab die Zeugin an. Ihr damaliger Partner habe „helfen wollen“. Dass er das laut Anklage auch tat, nahm die Frau sichtlich mit. „Für mich ist es unfassbar, weil ich es ihm eigentlich nicht zutraue“, rang sie auf dem Zeugenstuhl um Worte. Ihr Freund sei nie gewalttätig gewesen, habe gegen sie niemals die Hand gehoben: „Ich habe ihn nie aggressiv erlebt.“